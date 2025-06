Calciomercato Parma, Leoni pronto ad abbandonare l'Emilia? Una big italiana spinge per l'acquisto - Calcio News 24

Calciomercato Parma, quale sarà il futuro di Leoni tra i crociati? Molte big interessate al giovane talento emiliano

Il Calciomercato Parma entra nel vivo e i riflettori si accendono su Giovanni Leoni, giovane talento della difesa crociata, finito nel mirino dell’Inter. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la strategia nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Il tecnico rumeno, ex bandiera interista e profondo conoscitore dei giovani, avrebbe individuato in Leoni uno dei profili ideali per rinnovare la retroguardia interista.

Il nome di Giovanni Leoni è ormai sulla bocca di molti osservatori: classe 2006, cresciuto tra le fila del settore giovanile, si è imposto rapidamente come uno dei difensori più interessanti della Serie A. Decisivo in fase di costruzione, forte fisicamente e dotato di grande maturità tattica, Leoni è stato valorizzato proprio da Chivu durante il suo periodo di guida tecnica della formazione Primavera del Parma. Quando l’attuale allenatore dell’Inter lo ha schierato al centro della difesa a tre, il giovane ha subito impressionato per la personalità e per la sicurezza con cui ha affrontato avversari ben più esperti.

Il calciomercato Parma potrebbe quindi segnare un’importante svolta con una possibile cessione che, se concretizzata, porterebbe nelle casse ducali circa 20 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia il valore attribuito a Leoni non solo dall’Inter ma anche da altri club italiani e internazionali che stanno monitorando la sua crescita.

Insieme a Leoni, l’Inter valuta anche il profilo di Cristhian Mosquera del Valencia. Il difensore spagnolo, classe 2004, ha mostrato grande versatilità, giocando sia come centrale sia come terzino destro. Le sue caratteristiche sembrano adattarsi bene al ruolo di braccetto in una difesa a tre, e la sua esperienza nella Liga potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il progetto interista.

Entrambi i giocatori – Leoni e Mosquera – vengono valutati attorno ai venti milioni di euro. Un investimento importante che l’Inter sembra intenzionata a fare per ringiovanire il reparto difensivo, andando a sostituire progressivamente profili come Acerbi e Bisseck.

Per il Parma, questa fase di mercato rappresenta un momento chiave: da un lato la possibilità di incassare risorse preziose, dall’altro la responsabilità di sostituire un elemento centrale come Leoni. Il calciomercato Parma, dunque, non si limiterà alle eventuali cessioni, ma dovrà necessariamente prevedere anche colpi in entrata, con l’obiettivo di mantenere competitivo l’organico a disposizione del tecnico.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’operazione tra Parma e Inter andrà in porto. Intanto, il nome di Leoni continua a essere protagonista di voci e indiscrezioni, simbolo di un Calciomercato Parma che, ancora una volta, si conferma fucina di talenti e crocevia di interessi tra Serie A e grandi club europei.