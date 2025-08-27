Calciomercato Parma, Noslin obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Parma: occhi su Noslin, la Lazio riflette sulle offerte. La situazione

Il calciomercato Parma entra nel vivo nelle ultime ore della sessione estiva. Con la chiusura fissata alle ore 20:00 del 1° settembre, i ducali stanno accelerando per individuare un rinforzo offensivo all’altezza, dopo l’infortunio al crociato di Matija Frigan, che resterà fuori a lungo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Tijjani Noslin, attaccante attualmente in forza alla Lazio.

Noslin è reduce da un’ottima seconda parte di stagione con il Verona, che gli è valsa il trasferimento in biancoceleste. Tuttavia, alla Lazio non ha ancora trovato spazio e la dirigenza sta valutando seriamente l’ipotesi di cederlo prima della chiusura del mercato. Il suo cartellino è valutato circa 15 milioni di euro, ma non si esclude la possibilità di un’operazione in prestito, soprattutto se questo permettesse alla Lazio di liberare spazio per eventuali innesti a gennaio.

Nel contesto del calciomercato Parma, l’interesse per Noslin non è casuale. Il giocatore è apprezzato per la sua duttilità: può agire sia da seconda punta che da esterno offensivo, caratteristiche che lo rendono adatto al sistema di gioco crociato. L’idea dei crociati sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe al club di testare il giocatore in Serie A senza esporsi troppo a livello economico.

Noslin, però, non è seguito solo dal Parma. Su di lui ci sono anche club della Championship inglese e il Feyenoord, interessato a riportarlo in Eredivisie. Questo potrebbe complicare i piani dei ducali, che devono muoversi in fretta per evitare un’asta o l’inserimento di altri club.

Il calciomercato del Parma si è finora mosso con intelligenza, ma l’infortunio di Frigan ha creato una vera urgenza in attacco. Noslin rappresenta una delle poche soluzioni immediatamente pronte per la Serie A. La Lazio, dal canto suo, resta in attesa di offerte ufficiali, valutando se cedere il giocatore ora o aspettare eventuali sviluppi nella sessione invernale.

Con le ultime ore di mercato ancora aperte, l’affare Noslin potrebbe diventare uno dei colpi last-minute del calciomercato Parma. Tutto dipenderà dalla volontà della Lazio… e dalla velocità dei ducali.