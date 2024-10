Calciomercato Parma, tutti vogliono Bernabè! Una big italiana sul centrocampista crociato

Calciomercato Parma, Bernabè fortemente ricercato da una big! Oaktree approva l’investimento per il giovane centrocampista spagnolo

Uno dei gioielli del calciomercato Parma è sicuramente Adrian Bernabé: centrocampista crociato che in Emilia sta facendo notevolmente la differenza. Una delle squadre fortemente interessate al ragazzo? Tra le tante spicca l’Inter, che proverà il grande investimento. Ecco il rapporto del giornalista Nicolò Ceccarini, con il suo editoriale su TMW.

BERNABE’- «Presente ma anche tanto futuro nei pensieri e nelle strategie dell’Inter. Se da una parte c’è tutta una stagione ancora da affrontare (con l’obiettivo di ripetersi in campionato e di andare più avanti possibile in Champions League), dall’altra anche il mercato è un aspetto molto importante. Non tanto per gennaio quanto in prospettiva della prossima stagione. Si perché il club nerazzurro negli anni ha dimostrato un’ottima programmazione negli acquisti. E in questa ottica si stanno valutando alcune opportunità, soprattutto per il centrocampo e anche la difesa. Uno degli osservati speciali è sicuramente Bernabé del Parma, che piace per tanti motivi. Ovviamente per le sue grandi qualità tecniche ma anche per la sua capacità di giocare in più posizioni. Lo spagnolo nasce come trequartista ma è molto bravo anche a fare il regista e la mezzala. E proprio per tutto questo sarebbe un investimento perfetto. In più andrebbe anche nella direzione che l’Inter sta prendendo, ovvero il ringiovanimento della rosa»