Calciomercato Parma, Leoni andrà via dai crociati? Ecco la situazione attuale emiliana - Calcio News 24

Calciomercato Parma: occhi su Esposito e futuro di Leoni tra Inter e cessioni

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con due nomi al centro dell’attenzione: Giovanni Leoni e Sebastiano Esposito. Due giovani talenti, due trattative complesse, ma soprattutto due operazioni che possono avere un impatto significativo sul futuro del club emiliano.

Partiamo da Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che il Parma considera uno dei suoi gioielli più preziosi. Il centrale è finito nel mirino dell’Inter, pronta ad affondare il colpo per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio italiano. La valutazione fatta dai ducali è di circa 40 milioni di euro, bonus inclusi: una cifra molto alta, ma non impossibile per i nerazzurri, che potrebbero finanziare l’operazione con la cessione di Yann Bisseck, seguito da diversi club di Premier League.

Secondo La Gazzetta di Parma, l’Inter non avrebbe intenzione di mollare la presa. L’interesse per Leoni è concreto e rafforzato dalla stima di Cristian Chivu, tecnico delle giovanili nerazzurre, che considera il giovane difensore ideale per il suo progetto tattico. Tuttavia, il Calciomercato Parma non ha fretta di cedere e valuta attentamente ogni proposta, consapevole del valore strategico del giocatore.

Parallelamente, un’altra trattativa coinvolge Parma e Inter, con Cagliari pronto a inserirsi: si tratta del duello per Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, reduce da un prestito all’Empoli, è in uscita dall’Inter e sta valutando le opzioni migliori per la prossima stagione. Il Parma si è fatto avanti con un’offerta da 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita, mentre il Cagliari ha risposto con una proposta da 7 milioni. I nerazzurri sembravano vicini ad accettare quella ducale, ma il rilancio dei sardi ha riaperto i giochi.

In questo contesto, la volontà di Esposito sarà determinante. Il giovane dovrà scegliere se accettare il progetto tecnico emiliano o puntare sulla Sardegna. Dal punto di vista del Calciomercato Parma, Esposito rappresenta un investimento di prospettiva, capace di rinforzare l’attacco con un profilo giovane ma già rodato in Serie A.

Con Leoni al centro delle attenzioni dell’Inter e la corsa per Esposito apertissima, il Calciomercato Parma si conferma uno dei più dinamici dell’estate. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del club e dei suoi giovani talenti.