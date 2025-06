Calciomercato, sfida tra Pisa e Fiorentina per un difensore: ha già giocato in una big di Serie A!

Calciomercato, si apre la sfida tra Pisa e Fiorentina per un difensore norvegese: ha già giocato in una big di Serie A! Le ultimissime

Il futuro di Leo Østigård appare incerto e, molto probabilmente, lontano dal Rennes. Dopo essere passato al club francese dal Napoli per 7 milioni di euro, il difensore norvegese è stato girato in prestito all’Hoffenheim, ma anche lì non sembra destinato a restare: il club tedesco ha virato su altri obiettivi, come Koki Machida.

Nel frattempo, Pisa e Fiorentina si sono interessate concretamente al giocatore, apprezzandone esperienza e qualità per rinforzare la propria difesa. Tuttavia, il suo alto ingaggio rappresenta un ostacolo, specialmente per il Pisa, appena promosso in Serie A. Inoltre, il nuovo direttore sportivo del Rennes, Loïc Désiré, è alle prese con la necessità di sfoltire una rosa costruita con molti recenti acquisti, rendendo la partenza di Østigård ancora più probabile. Lo riporta L’Équipe.