Calciomercato Pisa, tantissime trattative in casa nerazzurra. Su quale talento stanno puntando i toscani - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: trattative su più fronti, tra sogni sudamericani e ritorni in Italia. La situazione

Il calciomercato Pisa entra nel vivo con una giornata ricca di contatti, valutazioni e trattative su scala internazionale. Il club nerazzurro sta operando su più fronti, cercando di rinforzare la rosa con innesti mirati provenienti da Sudamerica, Europa e Asia, in vista di una stagione in cui si punta a costruire una squadra competitiva.

Come riportato da SestaSportnotizie.it, uno dei nomi caldi del momento è quello di Lorran del Flamengo. Il talentuoso centrocampista offensivo brasiliano è seguito da tempo dal Pisa, che ha presentato una proposta di prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, la trattativa si è complicata a causa dell’inserimento del Lille, pronto a offrire 15 milioni di euro per l’80% del cartellino. La dirigenza nerazzurra continua a trattare, ma il rischio di vedere sfumare il colpo è concreto.

Notizie più positive arrivano invece sul fronte Panos Katseris. Il laterale greco, reduce da una stagione interessante al Lorient, gradirebbe un ritorno in Italia. Già osservato dal Pisa ai tempi del Catanzaro, Katseris è ora un obiettivo concreto del calciomercato Pisa, che potrebbe chiudere l’operazione a breve.

Più complessa la pista che porta a Giovanni Bonfanti. L’Atalanta valuta il giovane difensore 10 milioni di euro e lo ha incluso nel ritiro precampionato con Juric. Anche il Parma è interessato, rendendo l’affare ancora più difficile. Il Pisa ha proposto un prestito con obbligo condizionato, ma al momento la trattativa è in stand-by.

Tra le opportunità valutate dal calciomercato Pisa c’è anche Drissa Camara, ex Parma ora svincolato. Tuttavia, al momento il centrocampista non è considerato una priorità. Più concreta la pista che porta a Mariano Troilo: il Belgrano ha già dato il via libera, si attende solo la decisione del giocatore.

Sul fronte delle cessioni, Christian Sussi è vicino al trasferimento alla Pianese, che ha superato la concorrenza del Trento. Per Andrea Beghetto, invece, si lavora a un possibile ritorno al Vicenza con la formula del prestito, ma servirà un rinnovo contrattuale. In alternativa, si valuta la rescissione consensuale.

Rimangono in sospeso altre situazioni, tra cui quelle di Tessmann, Servais, Hwang, Vignolo e Simeone, con quest’ultimo che richiederà tempo per definire il proprio futuro.

Il calciomercato Pisa è in pieno fermento, con la dirigenza al lavoro per costruire una rosa ambiziosa e internazionale.