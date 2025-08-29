Calciomercato Pisa, sfuma definitivamente Vogliacco. L'ex Genoa andrà a firmare per quella squadra - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: sfuma l’obiettivo Vogliacco, va al PAOK Salonicco. La situazione

Uno degli obiettivi difensivi seguiti dal Calciomercato Pisa è ormai destinato a prendere un’altra strada. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Alessandro Vogliacco è pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi in Grecia, dove lo attende il PAOK Salonicco. Il club greco ha intensificato il pressing negli ultimi giorni, riuscendo a superare la concorrenza di diverse squadre italiane, tra cui proprio il Pisa.

Il difensore classe 1998, reduce da esperienze con Parma, Benevento e Genoa, ha accettato la proposta dei bianconeri greci, convincendosi del progetto tecnico del PAOK. Anche il Genoa, club proprietario del cartellino, ha dato il via libera all’operazione, che si concretizzerà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per il Calciomercato Pisa si tratta di un’occasione sfumata. La dirigenza nerazzurra, impegnata a rafforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione di Serie A, aveva inserito Vogliacco tra i profili più interessanti. Il suo profilo, duttile e con esperienza sia nella massima serie che in cadetteria, era considerato ideale per dare solidità e profondità alla rosa a disposizione del tecnico Alberto Aquilani.

Oltre al Pisa, anche Cagliari e Palermo avevano fatto più di un sondaggio per il difensore, ma il Calciomercato Pisa sembrava essere tra i club più convinti nel voler chiudere l’operazione. Tuttavia, il forte interesse mostrato dal PAOK e la possibilità per il giocatore di confrontarsi con un contesto internazionale hanno fatto la differenza nella scelta finale.

La partenza imminente di Vogliacco obbliga ora il Pisa a rivedere i propri piani in difesa. Con il campionato alle porte, la priorità sarà individuare rapidamente un’alternativa di pari livello. Non si escludono operazioni last minute, magari attingendo anche al mercato estero, dove il club toscano ha già dimostrato di saper muoversi con discreta efficacia.

Il calciomercato Pisa resta dunque attivo e attento alle evoluzioni degli ultimi giorni di trattative. Vogliacco rappresentava una pista concreta, ma non l’unica: la società continua a lavorare per garantire al tecnico una rosa competitiva, con l’obiettivo di lottare per un ruolo da protagonista nella Serie A 2025/26.