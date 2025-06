Calciomercato: sembrava un talento perduto dopo la Premier, ma la Fiorentina ora lo vuole. Il motivo? I suoi numeri dell’ultima stagione sono più che positivi…

Calciomercato: sembrava un talento perduto dopo la Premier, ma la Fiorentina ora lo vuole. Il motivo? I suoi numeri…

Un nome che evoca fantasia, dribbling e un talento purissimo. Hamed Junior Traorè, centrocampista ivoriano classe 2000, è tornato prepotentemente nei radar della Serie A, con la Fiorentina in prima fila per riportarlo in Italia. Un ritorno che avrebbe il sapore della consacrazione per un giocatore che il nostro campionato lo conosce benissimo.



Cresciuto in Italia, Traorè muove i primi passi nel settore giovanile dell’Empoli, dove il suo talento cristallino emerge con prepotenza, tanto da esordire in Serie A a soli 18 anni. La sua agilità e la capacità di saltare l’uomo attirano l’attenzione del Sassuolo di De Zerbi, l’ambiente ideale per la sua crescita. In neroverde, per tre stagioni e mezzo, si afferma come uno dei centrocampisti più interessanti del campionato, unendo alla tecnica una crescente intelligenza tattica e collezionando oltre 100 presenze e 18 gol.



Il suo percorso lo porta poi in Premier League, al Bournemouth, un’esperienza complicata da un difficile ambientamento e da un problema di salute (la malaria) che ne frena l’ascesa. Dopo un breve e poco incisivo prestito al Napoli, è nella stagione 2024-25 che Traorè si ritrova e si rilancia. Mandato in prestito all’Auxerre, in Ligue 1, vive un’annata da protagonista assoluto, mettendo a segno 9 gol e 2 assist e ritrovando la brillantezza dei giorni migliori.



Tecnicamente, Traorè è una mezz’ala offensiva che può agire anche da trequartista. Dotato di un baricentro basso e di una grande forza nelle gambe, è difficilissimo da fermare nell’uno contro uno. La sua qualità principale è la conduzione palla al piede, con cui crea superiorità numerica. Se in passato peccava di concretezza, l’ultima stagione in Francia ha mostrato un giocatore più maturo e consapevole, capace di essere decisivo anche in zona gol. Per la Fiorentina sarebbe un innesto di qualità e dinamismo per illuminare il centrocampo.