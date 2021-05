Calciomercato PSG: i francesi hanno scelto l’erede di Mbappé. Le ultime

Il Paris Saint Germain non si farà trovare impreparato qualora dovesse perdere Mbappé: ecco le ultime sui francesi in chiave mercato

Il contratto di Kylian Mbappè scade nel 2022 quindi la prossima sessione di mercato, qualora il francese non dovesse rinnovare, potrebbe essere quella dell’addio al Paris Saint Germain. I francesi non vogliono farsi trovare impreparati.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Real Madrid sarebbe in pole per Mbappé e il Paris Saint Germain, per sostituirlo, sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per Mohamed Salah.