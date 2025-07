Calciomercato Real Madrid, si chiude un’era: Lucas Vazquez saluta il club. L’esterno spagnolo ha dato l’annuncio via social

Lucas Vázquez ha annunciato il suo addio ufficiale al Real Madrid, chiudendo un capitolo indimenticabile della sua carriera e della storia recente del club. La notizia è stata accompagnata da un emozionante video pubblicato sui suoi canali social e da un caloroso messaggio della società blanca, che ha voluto celebrare un percorso straordinario, augurando al giocatore il meglio per il futuro. Per omaggiare la sua figura, è stato organizzato un atto istituzionale di congedo che si terrà domani presso la Ciudad Real Madrid di Valdebebas alle ore 13:00.

La favola di Lucas Vázquez con il Real Madrid inizia nel 2007, quando, giovanissimo, entra a far parte della Cantera. Il suo talento e la sua dedizione lo portano a scalare rapidamente le categorie giovanili fino all’approdo nel Castilla. Lì, diventa uno dei protagonisti di una delle migliori formazioni della storia del vivaio, conquistando una storica promozione in Segunda División nel 2012 al fianco di futuri campioni come Carvajal, Morata, Nacho e Joselu.

Dopo una proficua stagione in prestito all’Espanyol, il Real Madrid decide di esercitare il diritto di riacquisto nell’estate del 2015 per la cifra simbolica di un milione di euro, un’operazione che si rivelerà uno dei più grandi affari nella storia del club. Da quel momento, Lucas Vázquez è diventato un elemento insostituibile.

Fortemente voluto da Rafa Benítez al suo ritorno e consacrato definitivamente da Zinédine Zidane, l’esterno galiziano si è distinto come un giocatore fondamentale per tutti gli allenatori. La sua freddezza iconica nel calciare il primo rigore nella finale di Champions League a Milano contro l’Atlético Madrid lo ha elevato a idolo indiscusso del madridismo, simbolo di una carriera esemplare e ricca di trionfi.