Calciomercato Real Madrid: stallo per il rinnovo di Vinicius. Vuole più di Mbappé

Calciomercato Real Madrid: stallo per il rinnovo di Vinicius. Vuole 20 milioni di stipendio, diventerebbe più pagato di Mbappé

Una telenovela inaspettata agita il mercato del Real Madrid. La trattativa per il rinnovo del contratto di Vinicius Junior, stella brasiliana del club, è entrata in una fase di totale stallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il dialogo tra i Blancos e l’entourage del giocatore si è bruscamente interrotto a causa delle elevate richieste economiche avanzate dall’attaccante.

La richiesta di Vinicius: 20 milioni per superare Mbappé

Il cuore del problema è puramente economico. Vinicius, il cui contratto attuale scade nel 2027, percepisce al momento 15 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra del suo compagno di squadra Kylian Mbappé. Per prolungare il suo legame con il Real Madrid, l’asso brasiliano avrebbe richiesto un sostanzioso aumento, portando la sua richiesta a 20 milioni di euro netti all’anno. Una cifra che non solo rappresenta un aumento di 5 milioni, ma che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa, superando di slancio anche la stella francese.

La reazione del Real Madrid: gelo e trattativa in stand by

La richiesta di Vinicius, secondo AS, non è stata presa bene dalla dirigenza madridista, che ha reagito con “gelo”, mettendo di fatto la trattativa in stand by. Nonostante la scadenza del 2027 non sia immediata, questa situazione di stallo crea una certa inquietudine tra i tifosi. Il quotidiano spagnolo fa sapere che i dialoghi dovrebbero riprendere tra qualche mese, ma sarà il Real Madrid a dettare le condizioni, non apparendo al momento disposto a cedere alle pretese del giocatore.

L’ombra dell’Arabia Saudita sullo sfondo

Questo muro contro muro potrebbe aprire scenari inattesi. Sebbene le passate voci su un’offerta da 1 miliardo di euro siano state smentite, AS non esclude che la pista che porta all’Arabia Saudita possa tornare a scaldarsi nei prossimi mesi. Se il Real Madrid e Vinicius non dovessero trovare un compromesso in tempi ragionevoli, i club sauditi potrebbero infatti inserirsi con una proposta faraonica, rappresentando una seria minaccia per la permanenza del brasiliano a Madrid.