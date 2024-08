Lipsia, UFFICIALE il ritorno di Xavi Simons: la formula con il PSG

Le ultime sul futuro di Xavi Simons, esterno olandese di proprietà del PSG, nel mirino del Red Bull Lipsia. I dettagli

Di seguito il comunicato del Red Bull Lipsia sul ritorno di Xavi Simons dal PSG.

COMUNICATO – «Al secondo anno! Il futuro di Xavi è stato deciso: l’internazionale olandese continuerà a giocare per i Red Bulls anche nella prossima stagione. L’RB Leipzig ha ceduto il 21enne in prestito per un altro anno al Paris Saint-Germain, top club francese.

Con dieci gol in 43 partite in tutte le competizioni (15 assist), Xavi ha fatto una grande impressione nel suo primo anno al Lipsia. Dopo Benjamin Sesko, che poche settimane fa ha prolungato il suo contratto fino al 2029, l’RB Leipzig avrà così un altro giocatore d’attacco fondamentale.

Xavi ha dimostrato le sue qualità anche come titolare per l’Olanda agli Europei di quest’anno in Germania. Con tre assist e un gol, è stato il secondo miglior fornitore e il terzo miglior marcatore del torneo.

D’ora in poi, Xavi indosserà anche la maglia numero 10 dell’RB Leipzig. La maglia è ora disponibile in tutti i negozi per i tifosi del Lipsia e online nel Red Bull Shop.

Xavi si sottoporrà ai test medici questo lunedì presso il centro di allenamento di Cottaweg e poi svolgerà la prima seduta individuale. Martedì l’attaccante sarà a disposizione per rispondere alle domande in una conferenza stampa e si allenerà per la prima volta con la squadra.

Benvenuto da tutti, Xavi!».