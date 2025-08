Calciomercato Roma, quel giocatore giallorosso saluta dopo una solo stagione: di chi si tratta

Calciomercato Roma, quel calciatore giallorosso dice addio dopo una solo stagione: ecco di chi si tratta e i dettagli

Dopo appena una stagione in Serie A, Saud Abdulhamid lascia temporaneamente la Roma per trasferirsi in Ligue 1. Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione del terzino destro saudita al RC Lens, squadra militante nel massimo campionato francese. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, lasciando aperta la possibilità di un ritorno nella Capitale.

Un anno in giallorosso

Arrivato alla Roma nell’estate del 2024, Abdulhamid era stato accolto con curiosità e aspettative. Classe 1999, il laterale originario di Jeddah è noto per la sua velocità, la capacità di coprire tutta la fascia e il dinamismo in fase offensiva. Cresciuto nell’Al-Ittihad e protagonista con la nazionale saudita, il difensore ha collezionato 8 presenze e 1 gol con la maglia romanista, mostrando sprazzi di talento ma senza riuscire a imporsi come titolare fisso.

Durante la sua permanenza a Trigoria, Abdulhamid ha lavorato sotto la guida di Gasperini nuovo allenatore della prima squadra. Nonostante il tecnico abbia apprezzato le qualità atletiche del giocatore, la concorrenza nel reparto difensivo e la necessità di maggiore continuità hanno spinto la società a optare per una soluzione temporanea.

Il RC Lens, che ha chiuso la scorsa stagione in zona Europa, rappresenta una nuova opportunità per Abdulhamid di mettersi in mostra in un campionato competitivo. Il club francese punta sulla sua esperienza internazionale e sulla versatilità tattica per rafforzare la corsia destra.

COMUNICATO – L’AS Roma comunica di aver ceduto Saud Abdulhamid al Lens. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ingaggiato dalla Roma l’estate di un anno fa, l’esterno saudita ha collezionato 8 presenze e 1 gol in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro, Saud!