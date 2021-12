Calciomercato Roma, ancora distante l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles

Calciomercato Roma, non c’è ancora l’accordo definitivo tra i giallorossi e l’Arsenal sulla formula d’acquisto di Maitland-Niles

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma è costantemente al lavoro per assicurarsi Maitland-Niles. Con l’Arsenal è stato trovato l’accordo sulla base di un prestito, che i giallorossi vorrebbero poi tramutare in diritto di riscatto.

Diverso il pensiero dei londinesi, che pretendono invece l’obbligo a 15 milioni, contro i 10 invece proposti. C’è ancora distanza, novità nei prossimi giorni.