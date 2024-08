Calciomercato Roma, è già aria di DERBY: anche la Lazio sull’ATTACCANTE. La situazione

Il calciomercato Roma è a dir poco infuocato. Adesso c’è anche il lancio di sfida alla Lazio per l’attaccante

Dopo i recenti colpi Soulé e Dovbyk, il calciomercato Roma non si vuole affatto fermare. Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è in corso un vero e proprio derby della Capitale in sede di mercato.

Il classe 2005 Fernandez-Pardo è sia nel mirino dei giallorossi e della Lazio, una situazione che intriga parecchio dato che il Genk sarebbe disposto a cedere il proprio gioiellino.