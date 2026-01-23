Connect with us

Roma News

Calciomercato Roma, assalto a Carrasco, sogno Zirkzee! I colpi di gennaio non sono ancora finiti

Published

2 ore ago

on

By

Carrasco

Calciomercato Roma, assalto a Carrasco, sogno Zirkzee! I colpi di gennaio non sono ancora finiti: occhio alle prossime mosse dei giallorossi

Le manovre invernali della Roma entrano nella fase decisiva. Come spiega il Corriere dello Sport, dopo le uscite pesanti di Leon Bailey e Tommaso Baldanzi, il Direttore Sportivo Frederic Massara è al lavoro per consegnare a Gian Piero Gasperini un rinforzo offensivo capace di alzare immediatamente il livello tecnico della squadra. Il nome in cima alla lista è quello di Yannick Carrasco: l’esperto esterno belga, 32 anni e attualmente capitano dell’Al Shabab, spinge per un ritorno nel calcio europeo con l’obiettivo di conquistare un posto al prossimo Mondiale.

Il piano per l’attacco: tra esperienza e sogni

I Giallorossi hanno già formulato una proposta verbale basata sul prestito con diritto di riscatto. Se l’ingaggio da 13 milioni non spaventa (il giocatore è pronto a ridurselo drasticamente), resta da vincere la resistenza del club saudita. Le alternative sul tavolo dei Capitolini guardano al futuro: piacciono il giovane Mathys Tel e il prospetto Leo Sauer, mentre Joshua Zirkzee resta il grande sogno, difficile ma non impossibile, per gli ultimi giorni di mercato.

Venturino è giallorosso: le cifre

Intanto, a Trigoria sbarca la linea verde. È arrivato Lorenzo Venturino, attaccante classe 2006 proveniente dal Genoa, inserito nell’affare Baldanzi. L’operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Un talento cristallino che ha già lasciato il segno in Serie A: esordio proprio all’Olimpico nel 2025 e una doppietta indimenticabile contro il Bologna lo scorso maggio.

Nodo difesa: Dragusin e Fortini lontani

Resta il nodo retroguardia. La trattativa con il Tottenham per il roccioso centrale Radu Dragusin è ferma sulla formula, così come quella con la Fiorentina per l’esterno Niccolò Fortini (ballano 8 milioni tra domanda e offerta). Massara valuta le alternative estere: sondati Wolfe del Wolverhampton e Joaquin Seys del Club Brugge.

