Calciomercato Roma, colpo top a centrocampo: contatti avviati per De Paul

Calciomercato Roma: i giallorossi sognano il grande colpo a centrocampo e puntano su De Paul dell’Atletico Madrid

In estate la Roma avrà un centrocampo da rifondare con Veretout e Mkhitaryan sicuri partenti e Sergio Oliveira che potrebbe non essere riscattato. I giallorossi sognano il colpo top, così da regalare a Mourinho il centrocampista che chiede ormai da un anno.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Rodrigo De Paul che all’Atletico Madrid non si è ambientato benissimo. La Roma avrebbe già avviato i primi sondaggi sia con l’ex Udinese che con i Colchoneros. La trattativa, però, non è semplice soprattutto per i costi elevati.