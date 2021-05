Calciomercato Roma, Dzeko in bilico: Mourinho pensa ad Icardi

La Roma sta chiudendo una stagione deludente e si prepara a ripartite con Mourinho: il tecnico potrebbe riportare in Italia Mauro Icardi

Jose Mourinho presto siederà sulla panchina della Roma pronto a portare tutto il suo carisma e ad incidere anche nelle scelte di mercato. Come riporta Il Corriere della Sera, appare in bilico la posizione di Edin Dzeko per l’età (35 anni), lo stipendio pesante (7,5 milioni annui) e il rapporto sempre al limite con l’ambiente.

Secondo il quotidiano, la Roma starebbe valutando Mauro Icardi: l’ex Inter non è titolare al PSG e un’esperienza con Mourinho in panchina potrebbe fargli gola.