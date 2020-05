Calciomercato Roma, Florenzi e Under in uscita: la situazione

La Roma prepara movimenti in uscita in vista della finestra di calciomercato: Florenzi e Under vicini all’addio

La Roma di Paulo Fonseca sta studiando numerosi cambiamenti all’interno della rosa in vista della prossima sessione di calciomercato.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico portoghese è intenzionato a lasciar partire, fra gli altri, Patrick Schick e Alessandro Florenzi (attualmente in prestito a RB Lipsia e Valencia), oltre al giovane Cengiz Under. I giocatori menzionati non rientrano nei piani futuri dell’allenatore.