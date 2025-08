Calciomercato Roma: Gasperini ancora non soddisfatto, altri nomi per Massara. La rosa giallorossa non viene considerata completa

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a macinare vittorie nel suo precampionato. Con il successo per 2-0 di ieri, firmato dalle reti di Gianluca Mancini e Matias Soulè, i giallorossi hanno ottenuto la quinta vittoria in altrettante uscite, lanciando segnali incoraggianti. Sebbene la squadra sia ancora un cantiere aperto e incompleta, in campo si iniziano a vedere i dettami tattici del nuovo tecnico.

Primi dettami di Gasp: cinque vittorie su cinque

Il percorso netto in questa prima fase di amichevoli estive dà fiducia all’ambiente. La squadra, come ricorda La Gazzetta dello Sport, sta assimilando le idee di Gasperini, mostrando aggressività e una nuova identità. Il campionato si avvicina e il tecnico sa di dover partire subito forte. Per questo, mentre il gruppo lavora sul campo, la dirigenza è altrettanto attiva sul mercato per consegnargli gli ultimi tasselli necessari per puntare a un posto in Champions League.

Il mercato per una squadra da Champions: l’obiettivo Echeverri

Il direttore sportivo Frederic Massara sta lavorando senza sosta per accontentare le richieste del suo allenatore. L’obiettivo principale per il ruolo di trequartista è il giovane talento argentino Claudio Echeverri. La trattativa con il Manchester City, però, è complessa: i giallorossi chiedono un prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese vorrebbe negare l’opzione d’acquisto, preferendo mandare il giocatore in prestito al Girona, club satellite. L’alternativa principale a Echeverri è Julio Enciso del Brighton.

Lavoro sugli esterni: da rivedere le riserve

Intanto, Gasperini continua a lavorare intensamente sulla squadra, con un focus particolare sugli esterni, ruolo chiave nel suo gioco. Angeliño e Wesley sono stati designati come i titolari sulle fasce e stanno assimilando i nuovi compiti. Resta però da valutare il livello delle riserve. Contro il Lens, infatti, Salah-Eddine non ha fornito una prestazione all’altezza, dimostrando di dover ancora lavorare sodo per raggiungere gli standard richiesti dal tecnico. La prossima amichevole contro l’Aston Villa sarà un altro test importante per tutti.