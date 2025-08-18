Calciomercato Roma: Gasperini al telefono con Sancho. Ha provato a convincerlo così, il tecnico scende in campo in prima persona

La Roma vive giorni frenetici sul mercato, impegnata su un doppio fronte offensivo che si muove a due velocità completamente diverse. Da una parte c’è un affare virtualmente concluso, dall’altra una trattativa complessa e delicata che ha richiesto l’intervento diretto dell’allenatore. I protagonisti sono Leon Bailey e Jadon Sancho: il primo ha già svuotato l’armadietto all’Aston Villa, pronto a sbarcare nella Capitale; il secondo, invece, è in piena riflessione dopo aver parlato al telefono con Gian Piero Gasperini.

L’operazione per portare Leon Bailey in giallorosso è ormai ai dettagli. L’attaccante giamaicano ha dato il suo convinto assenso al trasferimento, ha già salutato compagni e staff tecnico ed è in attesa del via libera definitivo per imbarcarsi su un volo diretto a Ciampino. L’accordo con l’Aston Villa è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 3-4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Il suo arrivo è imminente, con lo sbarco a Roma previsto tra questa sera di lunedì e martedì mattina.

Ben più articolata è la caccia a Jadon Sancho. Il DS Massara ha compiuto un lavoro eccellente, strappando al Manchester United un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Tuttavia, manca l’elemento fondamentale: il “sì” del giocatore. Per questo, Gasperini è sceso in campo in prima persona, contattando telefonicamente l’esterno inglese. Il tecnico gli ha illustrato la centralità che avrebbe nel suo progetto tattico, promettendogli un ruolo da protagonista per rilanciarsi dopo anni difficili. Gasp ha usato la sua esperienza all’Atalanta come esempio, spiegando come i suoi metodi abbiano valorizzato numerosi talenti offensivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La proposta della Roma è chiara: offrire a Sancho un nuovo trampolino di lancio per ritrovare lo smalto dei tempi d’oro al Borussia Dortmund. Proprio il club tedesco, però, rappresenta l’ostacolo più grande, poiché lo sta tentando per un clamoroso ritorno a casa. Sancho, pur avendo gradito la chiamata di Gasperini, ha chiesto ancora qualche giorno per decidere. La Roma ha fretta, anche perché i segnali di un addio di Sancho a Manchester sono inequivocabili: lo United non gli ha assegnato un numero di maglia e lui, dal canto suo, ha cancellato tutti i suoi post calcistici da Instagram, un chiaro segnale della sua voglia di un “reset”. Ora si attende solo la sua scelta finale.