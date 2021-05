Calciomercato Roma, il difensore per Mourinho arriva dal Manchester United

Calciomercato Roma: per rinforzare la difesa, José Mourinho potrebbe portare in giallorosso Eric Bailly del Manchester United

José Mourinho sta studiando i colpi per costruire una Roma in grado di lottare per la Champions League e, ovviamente, per il campionato. Il portoghese vuole puntare la difesa e, pensando una possibile plusvalenza per la cessione di Ibanez, il nome forte per il reparto arriva dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo Special One starebbe seguendo con attenzione Eric Bailly; centrale di difesa che ha avuto proprio ai tempi del Manchester United. E lo stesso calciatore, in una intervista, ha dichiarato di non essere sicuro di restare ai Red Devils e di volersi ricongiungere con Mourinho.