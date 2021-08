Calciomercato Roma, il Watford su Nzonzi: la situazione

Calciomercato Roma: i giallorossi devono sfoltire per rifiondarsi sul mercato. Sondaggio del Watford per Nzonzi

La Roma di José Mourinho, apparsa già in palla sia in campionato che in Conference League, pensa ancora al mercato ma prima di poter acquistare deve necessarie vendere i tanti esuberi in rosa. Tra questi c’è anche Steven Nzonzi che in tutta l’estate non è ancora riuscito a trovare una squadra.

Come riportato da Il Tempo, però, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio del Watford per il centrocampista. Per lasciare la Roma, però, il francese chiede una buonuscita ai giallorossi o un club che gli paghi lo stessi stipendio che percepisce nella Capitale.