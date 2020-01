Calciomercato Roma: Kalinic rifiuta una destinazione

Calciomercato Roma: Nikola Kalinic ha rifiutato una destinazione. L’attaccante croato vorrebbe giocarsi le sue carte in giallorosso

Nikola Kalinic potrebbe ripartire dopo la prima parte di stagione non esaltante: il centravanti croato è arrivato a Roma per fare il vice Dzeko, restando fuori per infortunio per gran parte del tempo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Kalinic avrebbe rifiutato un’offerta dalla Francia. Sul croato, infatti, c’era l’interesse del Bordeaux di una vecchia conoscenza di Kalinic, Paulo Sosa. Kalinic vorrebbe giocarsi le sue carte in giallorosso.