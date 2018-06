Kluivert sempre più vicino alla Roma, ore decisive

Justin Kluivert è sempre più vicino alla Roma: contatti continui tra le parti e accordo in dirittura d’arrivo

Il calciomercato della Roma potrebbe presto contare un ulteriore colpo in entrata. Un inizio scintillante per Monchi e soci: prima Marcano, poi Cristante e, a breve, anche Justin Kluivert. Come riporta Sky Sport, i dialoghi tra giallorossi e Ajax hanno portato ad un accordo di massima, compreso il ‘sì’ del calciatore sulle condizioni contrattuali. I contatti intanto proseguono e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi. Il giocatore classe 1999 è appena rientrato ad Amsterdam dal periodo di vacanza trascorso a Ibiza: la definizione del suo futuro in giallorosso può essere questione di ore.