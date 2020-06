Calciomercato Roma, Mancini è incedibile: Bayern respinto

Mancini non si muove dalla Capitale: la Roma di Fonseca blinda il difensore centrale della Nazionale azzurra

Gianluca Mancini vanta estimatori prestigiosi in Italia e in Europa: Juventus, Inter e Bayern Monaco nelle scorse settimane si erano informate sul difensore della Roma.

No secco da Trigoria a tutte le pretendenti. Il duttile difensore in forza al club di Fonseca è considerato uno dei punti fermi della retroguardia capitolina, e la società non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire dopo averlo prelevato appena un anno fa dall’Atalanta.