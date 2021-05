Roma: la ricostruzione di Mourinho parte dalla difesa, tutto su un obiettivo dell’Inter

La costruzione della nuova spina dorsale della Roma di Mourinho partirà dalla difesa. Piace un portiere accostato all’Inter

Passano i giorni e di fatto Josè Mourinho non è ancora atterratto a Trigoria ma sono già diversi i nomi che aleggiano attorno alla sua nuova Roma. Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di alcuni colpi dall’estero che andrebbero a rinforzare soprattutto il reparto difensivo, partendo dal portiere.

Juan Musso sarebbe il prescelto per la porta: il numero uno dell’Udinese piace (e tanto) anche all’Inter che però visti i problemi finanziari potrebbe ritardarne l’acquisto. Con i giallorossi pronti ad approfittarne. In difesa Mou non si fida al 100% di Smalling e vorrebbe un colosso. I nomi, come spesso accade arrivano dall’Inghilterra e sono quelli di Akè del Manchester City e Zouma del Chelsea, due finalisti di Champions League. Difficili da convincere, ma con il portoghese tutto è possibile.