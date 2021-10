Calciomercato Roma, Mourinho scarica cinque giocatori

Calciomercato Roma, segnale di Josè Mourinho che scarica ben cinque giocatori escludendoli dalla partita contro il Napoli

Non sorprendono, in casa Roma, le esclusione di Kumbulla, Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral, che Mourinho ha mandato in tribuna in occasione della gara contro il Napoli.

Segnale di mercato in vista della sessione invernale. I cinque sono stati scaricati dal tecnico e, probabilmente, verranno ceduti per puntare su nuovi rinforzi.