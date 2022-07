Calciomercato Roma: nuovo incontro tra Pinto e gli agenti di Zaniolo. La situazione del centrocampista

Secondo Alfredo Pedullà, è andato in scena nel pomeriggio un nuovo incontro a Milano tra l’agente di Nicolò Zaniolo e Tiago Pinto, direttore generale della Roma.

Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. La Juve resta fortemente interessata al calciatore, ma aspetta una nuova offerta per De Ligt in modo da finanziare poi il colpo in entrata.