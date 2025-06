Calciomercato Roma, O'Riley salta? I giallorossi non chiuderanno la trattativa prima di quella cosa - Calcio News 24

Calciomercato Roma: priorità alle cessioni, poi assalto a O’Riley e altri obiettivi. La situazione attuale

Il Calciomercato Roma entra in una fase delicata e strategica. A pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2024-25, il club giallorosso ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by il mercato in entrata per concentrarsi sulle uscite. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per generare le plusvalenze necessarie al rispetto del settlement agreement con l’UEFA, e ogni operazione in entrata è subordinata a questo traguardo.

Fino al 30 giugno, dunque, la priorità resta vendere. Solo a partire da luglio si potranno riaprire concretamente le trattative per i nuovi innesti. In cima alla lista degli obiettivi di Calciomercato Roma c’è sempre Matt O’Riley, centrocampista del Brighton. Il giocatore è già stato informato che ogni discorso potrà essere avviato solo dopo il termine della chiusura contabile.

Stessa situazione per Maxim De Cuyper, esterno sinistro del Bruges, profilo seguito con attenzione dalla Roma per rinforzare la corsia mancina. Tuttavia, la sua eventuale acquisizione dipende dalla cessione di altri elementi in rosa. La partenza più attesa è quella di Angelino, il cui futuro rimane in bilico dopo l’interesse registrato da parte dell’Al-Hilal, anche se al momento non si registrano sviluppi concreti.

Un altro nome importante è quello di Igor Paixao, esterno offensivo del Feyenoord. La Roma segue con interesse il brasiliano, ma la richiesta di 30 milioni di euro da parte del club olandese frena ogni possibile accelerata. Sullo sfondo, restano due alternative low-cost: Rasmus Boving, talento danese, e Tino Anjorin, in uscita dall’Empoli.

Il Calciomercato Roma osserva inoltre due possibili ritorni a Trigoria. Il primo è Jhon Lucumí, difensore colombiano in uscita dal Bologna, ma legato a una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, cifra considerata troppo alta. Il secondo è Gianluca Scamacca, che dopo una stagione altalenante con l’Atalanta, sogna un ritorno nella Capitale. Molto dipenderà dalle decisioni di Ivan Juric e dal ruolo che gli sarà ritagliato nel nuovo progetto tecnico.

La Roma lavora in silenzio, ma il mercato è pronto ad accendersi: dal primo luglio, il Calciomercato Roma potrà finalmente entrare nel vivo.