Calciomercato Roma, PROSEGUE SPEDITA la trattativa per LE FÉE: questo fattore risulterà DECISIVO

Calciomercato Roma, PROSEGUE SPEDITA la trattativa per LE FEE: questo fattore risulterà DECISIVO per chiudere

La Roma non molla presa per Le Fée. Come riportato da Gianluca Di Marzio la dirigenza giallorossa sta acquisendo sempre più fiducia nel chiudere l’affare.

I contatti tra i due club continuano imperterriti, con il Rennes che chiede non meno di 20 milioni di euri. Ghisolfi, sicuramente, lavorerà per ottenere uno sconto ma, comunque, le sensazioni sono promettenti.