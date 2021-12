Calciomercato Roma: Reynolds ai saluti, un club belga sul terzino

Bryan Reynolds potrebbe già salutare la Serie A durante la finestra di mercato di gennaio: il Brugge ha messo il terzino nel mirino

L’avventura in Serie A di Bryan Reynolds potrebbe già essere giunta al capolinea. L’ex obiettivo di mercato della Juventus, approdato poi alla Roma, continua a non trovare spazio in giallorosso.

Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, il laterale statunitense potrebbe finire in Belgio, con il Club Brugge si sarebbe messo sulle tracce di Reynolds.