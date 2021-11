Calciomercato Roma, cessione in vista per Reynolds: le ultime

Oltre a rinforzarsi la Roma pensa anche a sfoltire, nel mercato di gennaio uno dei partenti è il terzino americano Reynolds

Non solo acquisti, ma serve anche sfoltire alla Roma. La dirigenza giallorossa è al lavoro per cercare di consegnare a Mourinho giocatori funzionali e pronti per il progetto. Uno dei partenti è senza dubbio Bryan Reynolds.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Thiago Pinto avrebbe già detto all’Agente del terzino americano che a gennaio verrà ceduto in prestito. Il mercato in casa Roma è già iniziato e sembra essere ben indirizzato.