Calciomercato Roma, Dalot ha detto sì: ora si tratta col Manchester United

Calciomercato Roma: Diogo Dalot ha detto sì a Mourinho e ora i giallorossi trattano con il Manchester United

José Mourinho è a cacci di rinforzi in vista del mercato di riparazione e il primo nome potrebbe arrivare dalla Premier League. Come riportato da Leggo, infatti, Diogo Dalot avrebbe detto sì allo Special One e adesso toccherà alla Roma trattare con il Manchester United.

I giallorossi offrono un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, mentre i Red Devils vorrebbero un obbligo di riscatto a 12 milioni. Si tratta, ma ci sarebbe fiducia per la conclusione positiva dell’affare.