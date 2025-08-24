Calciomercato Roma: Sancho off. Chieste informazioni per questo giocatore del Chelsea. Marra cambia obiettivo per l’attacco

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più incandescente e a fare il punto della situazione, senza troppi giri di parole, è il direttore sportivo Frederic Massara. Le sue dichiarazioni delineano un finale di agosto ad alta tensione, con un addio eccellente e una corsa contro il tempo per rinforzare l’attacco.

La prima, pesante conferma riguarda il capitano. La sua avventura in giallorosso è giunta al capolinea, come certificato dalle parole inequivocabili del dirigente: «Lorenzo Pellegrini andrà via, ora o a gennaio di sicuro». Massara ha poi aggiunto dettagli sulla strategia del club, sottolineando una rottura ormai insanabile e la necessità di agire per motivi economici: «Non gli rinnoveremo il contratto e stiamo cercando una soluzione per non perderlo a parametro zero». Si chiude così un’era, con la Roma che ora dovrà trovare una sistemazione per la sua bandiera per evitare una dolorosa partenza a costo nullo tra pochi mesi.

Contestualmente, si è definitivamente spento il sogno di vedere Jadon Sancho a Trigoria. Dopo il rifiuto del giocatore inglese arrivato lunedì, la situazione non è cambiata. Anche in questo caso, Massara ha chiuso ufficialmente la porta, spiegando i motivi del fallimento della trattativa: «Non ci sono le condizioni per procedere con questa trattativa, specialmente perché Sancho non ha le motivazioni per unirsi alla AS Roma».

Con il capitolo Sancho archiviato, la Roma ha immediatamente riacceso i fari su un’alternativa. Secondo Fabrizio Romano club ha chiesto al Chelsea le condizioni per l’affare Tyrique George, giovane e talentuoso esterno sinistro. I primi contatti risalivano a luglio, ma ora l’interesse è diventato concreto, specialmente se Sancho continuerà a non aprire alla destinazione romana. George è balzato in cima alla lista dei desideri, ma la strada è tutt’altro che in discesa. Sul giocatore del Chelsea, infatti, si registra il forte e concreto interesse del RB Lipsia e di diversi club della Premier League, pronti a sfidare i giallorossi in questi ultimi, frenetici giorni di mercato.