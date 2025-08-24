Calciomercato Roma, Sancho è ancora possibile? Il punto in casa giallorossa dopo la vittoria di ieri - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Sancho resta un obiettivo, ma spunta Tyrique George. La situazione attuale

Nonostante la stagione sia appena cominciata, a tenere banco nella Capitale è ancora il calciomercato Roma. Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la sfida vinta contro il Bologna hanno acceso nuove speranze tra i tifosi giallorossi: “Sancho non ha mai detto no alla Roma”, ha dichiarato il tecnico, lasciando intendere che la trattativa con l’esterno inglese non sia ancora del tutto sfumata.

Secondo quanto riportato da RomaNews.eu, a Trigoria il nome di Jadon Sancho continua a essere il più discusso. La Roma avrebbe già da tempo trovato un’intesa di massima con il Manchester United per il trasferimento dell’ex Borussia Dortmund. Tuttavia, resta l’ostacolo principale: la volontà del calciatore. Sancho, pur non avendo mai rifiutato ufficialmente la Roma, non ha nemmeno mostrato segnali concreti di apertura. Una situazione di stallo che sta spingendo la dirigenza a valutare alternative.

Il responsabile dell’area tecnica, Frederic Massara, sta lavorando su più fronti per non farsi trovare impreparato in caso di un definitivo “no” da parte dell’inglese. E in quest’ottica, secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciomercato Roma potrebbe presto accendersi con una pista nuova: quella che porta a Tyrique George, giovane talento del Chelsea.

Classe 2006, George è un attaccante esterno molto promettente, già nel mirino di club importanti come il Lipsia e alcune squadre di Premier League. I primi contatti tra la Roma e il club londinese risalgono a luglio, ma negli ultimi giorni i dialoghi si sarebbero intensificati. Il profilo piace per caratteristiche tecniche e prospettiva di crescita, e rappresenterebbe un investimento in ottica futura, oltre che un’alternativa concreta a Sancho.

Il calciomercato Roma, quindi, non si ferma. La società giallorossa è determinata a rinforzare il reparto offensivo e regalare a Gasperini un’ala di qualità, capace di fare la differenza nell’uno contro uno. Che si tratti di un colpo di esperienza come Sancho o di un giovane in rampa di lancio come George, l’obiettivo è chiaro: alzare il tasso tecnico della rosa e puntare in alto in Serie A e in Europa.

Nei prossimi giorni si capirà se la Roma affonderà il colpo. Intanto, il calciomercato resta protagonista assoluto.