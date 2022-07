Calciomercato Roma, si allontana il ritorno di Sergio Oliveira in giallorosso, sul portoghese piomba il Galatasaray

Si fa sempre più difficile il ritorno di Sergio Oliveira alla Roma, dopo il prestito della scorsa stagione.

Come riportato da Sic Noticias, il Galatasaray avrebbe raggiunto un accordo sia con il Porto che con il calciatore, pronto a sbarcare in Turchia per 3 milioni di euro circa.