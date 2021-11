Calciomercato Roma, tre profili nel mirino per rinforzare la difesa

Calciomercato Roma, già al lavoro per rinforzare la squadra nel mercato invernale. Il club giallorosso ha nel mirino tre difensori

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo già a gennaio. Nel mirino, per la fascia, l’ex Milan Dalot, che lo United potrebbe cedere sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Più difficile la situazione per il centrale. Tenuti d’occhio Botman del Lille e Senesi del Feyenoord. Entrambi hanno però un valore molto alto, che si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro.