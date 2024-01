La Roma chiude per il primo arrivo del calciomercato invernale: si tratta di Huijsen, difensore di proprietà della Juve

Il centrale arriverà nella Capitale questo pomeriggio, pronto per abbracciare José Mourinho ed i suoi nuovi compagni. La società farà una corsa contro il tempo per avere il giocatore in panchina già nel match di domenica sera contro l’Atalanta. Huijsen arriva in prestito oneroso per sei mesi e, a meno di clamorosi colpi di scena, a giugno tornerà a Torino.