Calciomercato Roma, fatta per Wesley: Gasperini sorride per l'arrivo del nuovo esterno! - Calcio News 24

Calciomercato Roma, Wesley vicino alla firma: Flamengo aspetta il sostituto. La situazione attuale

Il nome di Wesley è diventato centrale nelle ultime ore del calciomercato Roma. Il terzino destro brasiliano, attualmente in forza al Flamengo, è a un passo dal trasferimento in giallorosso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i due club è ormai stato raggiunto: resta soltanto da definire l’arrivo del sostituto prima che l’operazione venga formalizzata.

La Roma ha presentato una proposta concreta e convincente, che ha soddisfatto le richieste economiche del Flamengo. La cifra si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi, e rappresenta un investimento importante per rinforzare la fascia destra, da tempo monitorata dalla dirigenza. Il calciomercato Roma, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, continua quindi a muoversi con decisione per offrire a Daniele De Rossi una rosa più competitiva in vista della prossima stagione.

Il club brasiliano, però, ha posto una condizione ben chiara: prima di lasciar partire Wesley, vuole assicurarsi l’acquisto di un nuovo esterno difensivo. Il ds del Flamengo Bruno Spindel è al lavoro per chiudere in tempi brevi un profilo che possa rimpiazzare il classe 2003. La speranza è di completare il doppio affare — in entrata e in uscita — entro 2-3 giorni.

Dal canto suo, Wesley ha già dato piena disponibilità al trasferimento. Il giocatore sarebbe entusiasta di approdare in Serie A e vestire la maglia della Roma. Fonti vicine all’entourage riferiscono che il terzino è pronto ad abbassare anche le richieste economiche pur di sbarcare nella capitale. Inoltre, l’accordo personale con il club è già stato raggiunto: si parla di un contratto quinquennale.

Con l’operazione in dirittura d’arrivo, Wesley potrebbe essere il primo vero colpo del calciomercato Roma estivo. Il club giallorosso, dopo settimane di valutazioni e trattative, si prepara dunque ad accogliere un giovane talento che potrà dare profondità, velocità e qualità sulla fascia destra.

In attesa dell’ufficialità, cresce l’ottimismo tra i tifosi romanisti, che vedono in Wesley un profilo funzionale al gioco di De Rossi e una risposta concreta alle esigenze di un reparto finora rimasto scoperto.