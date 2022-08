Calciomercato Roma: Wijnaldum nella capitale entro domenica

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano a presentare ai tifosi Wijnaldum questa domenica, nell’amichevole all’Olimpico con lo Shaktar

C’è grande fiducia in casa Roma per l’arrivo di Wijnaldum in giallorosso. La volontà del calciatore olandese sembra ormai chiara: ha rifiutato offerte in Francia ed Inghilterra e ha dato disponibilità per abbassare le sue richieste economiche.

La volontà della Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe di presentarlo all’Olimpico questa domenica, in occasione dell’amichevole con lo Shaktar Donetsk.