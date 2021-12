Calciomercato Roma, niente Zakaria: tutto su Roca e Grillitsch

La Roma sta studiando le mosse di calciomercato per la mediana: Pinto punta tutto su Grillitsch e Roca, le ultime

La Roma non sta vivendo un momento molto positivo. Tante le assenze per Mourinho in queste settimane e soprattutto nella sfida di sabato contro l’Inter, che potrebbero spingere la società a lavorare sul mercato.

Thiago Pinto è al lavoro per regalare a Mou un centrocampista di qualità. Sul piatto diversi i nomi: Grillitsch e Roca sono in cima alla lista visto che Zakaria sembra destinato alla Juventus. Dunque occhi puntati in Germania per i giallorossi. A riferirlo Il Messaggero.