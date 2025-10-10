Calciomercato Roma, occhi su Zirkzee: possibile addio a gennaio e prestito in giallorosso

Calciomercato Roma, Zirkzee nel mirino dei giallorossi: il club capitolino studia l’opzione prestito a gennaio

Il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 in forza al Manchester United, potrebbe presto intrecciarsi con quello della Roma. Il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco e già protagonista in Serie A con la maglia del Bologna, starebbe valutando l’ipotesi di lasciare l’Inghilterra già a gennaio.

Secondo indiscrezioni di mercato, Zirkzee non sarebbe soddisfatto dello spazio trovato finora a Manchester. Nonostante le qualità tecniche e fisiche – è un attaccante moderno, alto 1,93 m, capace di giocare sia come prima punta che come riferimento offensivo mobile – il suo minutaggio è stato limitato. Da qui l’idea di un addio temporaneo, con la formula del prestito, per ritrovare continuità e rilanciarsi in un campionato che già conosce bene.

La Roma, guidata da Gasperini, è alla ricerca di rinforzi offensivi per la seconda parte di stagione. L’allenatore giallorosso, ha più volte sottolineato la necessità di avere alternative valide in attacco per sostenere il doppio impegno tra Serie A ed Europa League. Zirkzee, per caratteristiche, rappresenterebbe un profilo ideale: giovane, di prospettiva, ma già con esperienza internazionale.

Il club capitolino segue con attenzione la situazione, consapevole che l’operazione potrebbe concretizzarsi solo con l’apertura del Manchester United a un prestito. La dirigenza giallorossa, inoltre, valuta l’impatto economico dell’affare, considerando l’ingaggio del giocatore e le eventuali condizioni fissate dagli inglesi.

Per la Roma, l’arrivo di Zirkzee significherebbe aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo. Il mese di gennaio si preannuncia dunque caldo per il calciomercato giallorosso. Zirkzee resta un nome in cima alla lista dei desideri, ma molto dipenderà dalle decisioni del Manchester United e dalla volontà del giocatore di rilanciarsi in Serie A.