Zirkzee sogna il Mondiale: escluso dall’Olanda, valuta l’addio al Manchester United a gennaio

Zirkzee fuori dai piani dell’Olanda: il bomber dello United pensa a un trasferimento per inseguire il sogno Mondiale

Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001, continua a vivere un momento di incertezza tra club e nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco e oggi in forza al Manchester United, il centravanti non è stato ancora convocato dal commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Una decisione che rischia di pesare sul futuro del giocatore, desideroso di conquistarsi un posto nella selezione “Oranje”.

L’esclusione dalla nazionale olandese

Nonostante le ottime prestazioni mostrate in passato con il Bologna in Serie A, Zirkzee non è riuscito a convincere Koeman, ex difensore del Barcellona e allenatore di grande esperienza internazionale. L’attaccante, dotato di fisico imponente e buona tecnica, sperava in una chiamata che non è arrivata, alimentando dubbi e riflessioni sul suo percorso professionale.

Situazione al Manchester United

Il trasferimento ai Red Devils, avvenuto nell’estate 2024, non ha finora portato i frutti sperati. Con la maglia dello United, guidato da Erik ten Hag (allenatore olandese noto per il suo calcio offensivo e organizzato), Zirkzee ha trovato poco spazio, chiuso dalla concorrenza di attaccanti più esperti. Le poche presenze accumulate in Premier League non bastano a garantirgli la visibilità necessaria per convincere il ct della nazionale.

Ipotesi addio a gennaio

Secondo indiscrezioni, l’attaccante starebbe valutando seriamente un addio già nella finestra di mercato invernale. L’obiettivo è chiaro: trovare una squadra che gli assicuri continuità e minuti in campo, elementi fondamentali per rientrare nei piani dell’Olanda in vista del Mondiale 2026. Diverse società europee avrebbero già manifestato interesse, attratte dal suo profilo giovane e dal potenziale ancora inespresso.

Obiettivo Mondiale 2026

Per Zirkzee, il Mondiale rappresenta un traguardo personale e professionale. Dopo aver brillato in Serie A, il centravanti non vuole perdere l’occasione di vestire la maglia della nazionale maggiore in una competizione così prestigiosa. La scelta del prossimo club sarà quindi decisiva per rilanciare la sua carriera e convincere Koeman a puntare su di lui.