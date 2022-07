Calciomercato Salernitana: Botheim domani in Italia per le visite mediche. L’attaccante arriva a parametro zero dal Krasnodar

Botheim è il nuovo rinforzo in attacco della Salernitana. Il calciatore norvegese arriva a parametro zero dal Krasnodar, dopo aver rescisso per alcuni mancati pagamenti.

L’attaccante sarà domani in Italia per le visite mediche e la firma con i granata.