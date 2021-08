Calciomercato Salernitana, tre possibili affari con la Sampdoria

Calciomercato Salernitana, tre operazioni con la Sampdoria: Caprari, Chabot e Leris nel mirino del direttore sportivo Fabiani

Il calciomercato della Sampdoria sembra destinato ad accendersi dopo il 15 di agosto, come aveva annunciato il presidente Massimo Ferrero. Per il momento solo due operazioni andate in porto e una in dirittura d’arrivo: Manuel De Luca è approdato in blucerchiato, Ronaldo Vieira verso lo Sheffiel United e Federico Bonazzoli alla Salernitana.

L’attaccante blucerchiato non completerebbe gli intrecci tra i due club perché Fabrizio Castori ha chiesto un altro attaccante, un difensore e un centrocampista che potrebbero arrivare tutti dalla Sampdoria se dovesse essere raggiunta l’intesa con Gianluca Caprari, Julian Chabot e accettata la proposta per il francese Medhi Leris, come riporta La Gazzetta dello Sport.