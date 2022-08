Calciomercato Sampdoria, accelerata per Fagioli

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati accelerano sulla concorrenza per portarsi a casa Fagioli, garantendogli continuità per giocare

La Sampdoria, secondo quanto riporta Tuttosport, ha staccato le altre squadre interessate per portarsi a casa Fagioli.

I blucerchiati hanno l’identikit giusto di squadra che garantirebbe allo juventino, non visto da Allegri e a rischio di non giocare, minutaggio e continuità che non trova in bianconero.