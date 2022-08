Calciomercato Sampdoria: Contini in arrivo a metà settimana

Calciomercato Sampdoria, c’è l’accordo con il Napoli per Contini: il portiere passerà in blucerchiato nei prossimi giorni

Accordo raggiunto tra Sampdoria e Napoli per Contini. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’agente del calciatore è in questo momento al ritiro di Castel di Sangro per ultimare gli ultimi dettagli con il Napoli.

Il passaggio ai blucerchiati dovrebbe avvenire invece intorno alla metà di questa settimana, tra mercoledì e giovedì.