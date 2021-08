Calciomercato Sampdoria, niente Verona per Caprari: c’è il Monza

Calciomercato Sampdoria: niente Verona per Gianluca Caprari, sull’attaccante si sarebbe inserito il Monza

Gianluca Caprari era vicino a vestire la maglia dell’Hellas Verona ma nelle ultime ore di mercato non è più l’unica opzione per l’attaccante. Il Monza, come riferisce Gianluca Di Marzio, si è infatti inserito nella trattativa ed è pronto a presentare un’offerta importante al club blucerchiato.

Ora la Sampdoria può temporeggiare per capire se gli scaligeri rilanceranno, facendo così partire una piccola asta per il calciatore.