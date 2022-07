Calciomercato Sampdoria, obiettivo Villar: trattativa a oltranza per il centrocampista

Calciomercato Sampdoria: l’obiettivo numero uno dei blucerchiati per il centrocampo porta il nome di Villar della Roma

La Sampdoria ha regalato a Giampaolo un tassello in difesa e uno a centrocampo con l’arrivo di Maxime Leverbe e Filip Djuricic. In attesa delle visite mediche, in programma domani, dell’ex Sassuolo, i blucerchiati vogliono anche mettere a segno il colpo regista.

Prima scelta: Gonzalo Villar. La trattativa con la Roma va avanti serrata. Trovata la quadra con il calciatore, va convinto il club giallorosso ad abbassare le pretese economiche. Dieci milioni di euro l’obbligo di riscatto è una cifra che la Sampdoria non si può permettere in questo momento. Potrebbe, forse, dopo la cessione di Mikkel Damsgaard ma dovrebbe poi pensare a come sostituirlo. L’unica soluzione è convincere la Roma a pretendere meno per l’obbligo di riscatto.

